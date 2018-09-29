Başkan Yazgı, “Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim baş tacımız”

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - AKSARAY Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanlığı bünyesinde şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı.

Zinciriye Medresesinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi Başkanı Yunus Gümüşsoy ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ yaptıkları açıklamalarda Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın şehit ailelerini ve gazileri hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade ettiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı yaptığı açıklamalarda “Bizler aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin hizmetindeyiz. Şehit ailelerine ve gazilerimize yönelik düzenlediğimiz programlarla ve ziyaretlerle bir araya geliyoruz. Onlarla birlikte olmak bizlere enerji veriyor. Vatanımız ve özgürlüğümüz için canlarını feda eden şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayatımızı boyunca şükran ve minnet borcumuz var” dedi

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehit aileleri ve gazilere aşure ikram ettikten sonra Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

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