Başkan Yazgı, itfaiye personelinin haftasını kutladı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY,() - 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, itfaiye personelinin haftasını kutladı.

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü vesilesi ile İtfaiye personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İtfaiyesinin yeterli sayıda araç, ekipman ve eğitimli personelleriyle her an, her türlü yangın ve müdahaleye hazır kıta beklediğini söyledi. Başkan Yazgı, “Yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz demeden, canla-başla fedakâr bir şekilde görev yapan itfaiye teşkilatımıza; göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerinden dolayı takdir ve teşekkürlerimi ifade ediyorum” ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün müdahale ettiği olayların sayısal verileri hakkında bir sunum yapan İtfaiye Müdürü Ebubekir Dikmen, Aksaray İtfaiyesinin bu hafta içinde Aksaray Üniversitesi eğitim alanında AFAD ve Mercedes Benz Kamyon Fabrikası itfaiyesiyle ortak bir tatbikat yaptıklarını açıkladı.15 Temmuz Milli İrade Meydanında stant açarak İtfaiyenin araç ve gereçlerinin tanıtımı yaptıklarını açıklayan İtfaiye Müdürü Ebubekir Dikmen, Selçuk İlkokulunda yapılan tatbikattan söz etti. İtfaiye personeli, kendilerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI