Başkan Yavaş’tan çocuklara tiyatro sürprizi

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Sami Yavaş, oyuncu Burak Alkaş’ın senaryosunu kaleme alıp, yönetmenliğini üstlendiği ‘Geleceğin Çocukları’ isimli tiyatro oyununu çocuklarla buluşturdu.

Rol aldığı ‘Pis Yedili’ ve ‘Yeşil Deniz’ dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Burak Alkaş’ın senaristlik, yönetmenlik ve oyunculuğunu üstlendiği, ‘Geleceğin Çocukları’ isimli çocuk tiyatrosu oyunu, Umurbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde spor salonunda sahnelendi. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Tiyatro oyunu, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Oyunu izleyen çocuklar, Belediye Başkanı Sami Yavaş'a bu güzel sürpriz için teşekkür etti.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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