Başkan Yavaş, vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Sami Yavaş, Halil Alanlıoğlu Kapalı Pazar Yerinde alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıttı.

Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar, duyarlı davranışından ötürü Başkan Yavaş’a teşekkür etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücretli poşet uygulamasına geçildiğinin altını çizerek, “Umurbey Belediyesi olarak bu konuda farkındalık yaratmak istedik. Vatandaşlarımızın pazar filesi kullanımı hususundaki hassasiyeti de açıkçası bizi mutlu etti. Daha yaşanabilir bir çevre için tüm halkımızı plastik poşet kullanımını azaltmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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