Başkan Yavaş, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretti

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Sami Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokulu öğrencisi İshak Doğan’a devretti.

Umurbey İlkokulu Müdürü Ahmet Akyol, beraberindeki öğretmen ve öğrencilerle Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Sami Yavaş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecekte bu mevkilerin gerçek sahibi sizler olacaksınız. Bu anlamda derslerinize çok iyi çalışmanızı, ödev ve sorumluluklarınızı başarılı bir şekilde yerine getirmenizi istiyorum. Eğer sizden beklenenleri gerçekleştirirseniz ülkemizin yarınları emin ellerde olacaktır" dedi.

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle başkanlık koltuğunu Umurbey İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi İshak Doğan’a devretti. Başkanlık koltuğuna oturan İshak Doğan, yeni okul binasının tamamlanmasının ardından okul bahçesine park yapma sözü verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), ()

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