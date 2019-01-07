Başkan Yaşar’dan karla mücadele denetimi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde çalışma yapan karla mücadele ekiplerini denetledi.

İlçenin farklı noktalarında ve tüm mahallelerinde çalışma yapan 85 kişilik karla mücadele ekipleri, yayaların ve sürücülerin mağdur olmaması için mesai yaparak çalışmalarına devam ediyor. Yenimahalle’de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Yaşar,“ İlçemizin dört bir yanında tuzlama ve karla mücadele araçlarını hazır bekletiyoruz. Ara sokaklarda, kaldırımlarda, yol kenarlarında, biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetleri de kısa sürede çözüyoruz” dedi.

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