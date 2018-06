Başkan Yaşar’dan eğitime büyük destek

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, sosyal belediyeciliğin gereği olarak hayata geçirdiği ‘Eğitime Destek Projesi’ kapsamında lise ve üniversite kurslarında eğitim alan Yenimahalleli öğrenciler, ilk defa 2018 yılında uygulanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) giriyor.

TYT ve AYT diye adlandırılan her iki aşamadan sırasıyla en az 150 ve 180 puan almaları gereken Yenimahalle’nin başarılı öğrencileri yıl boyunca Ragıp Tüzün Parkı içinde bulunan Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezi’nde sınava hazırlandı. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde, Türkçe, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Coğrafya, Biyoloji ve Felsefe branşlarında sınava hazırlanan adaylar ilk kez uygulanacak YKS sınavında harcadıkları yoğun emeğin karşılığını almaya çalışacak.

‘AYDINLIK TÜRKİYE’Yİ EĞİTİMLİ GENÇLERLE KURACAĞIZ’

Yenimahalle de yapılan hizmetler içerisinde gençleri her zaman ön planda tutup onların gelişimi için her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin en büyük yatırımını gençlere yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Yaşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi gençliği yetiştiriyor, onların bilimsel ve kültürel açıdan gelişimleri için elimizden gelen tüm hizmetleri sunuyor, aydınlık bir Türkiye’yi eğitimli gençlerin kuracağına inanıyoruz. Gençlerimizin ileride hayatlarını belirlemede büyük bir öneme sahip olan üniversiteye giriş sınavlarına düzgün ve donanımlı hazırlanmaları için bu kurs merkezlerini kurduk. Umarım neticeleri olumlu olur ve Yenimahalle’nin gençleri arzu ettikleri üniversitelerde eğitim görebilir. Gençlerimize sınavlarında başarılar diliyor, bu zorlu süreçte kendilerine emek harcayan, destek olan öğretmen ve velilerine de teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI