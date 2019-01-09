Başkan Yaşar’dan 15 Temmuz Gazisine ziyaret

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında ayağından vurularak Gazi olan Aytekin Yüksel’i ziyaret etti.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tanktan açılan ateş sonrası bacağından yaralanan Aytekin Yüksel’in daveti için teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bedel ödeyerek, canını ortaya koyan vatandaşlarımıza vefa borcumuz bulunmaktadır. 15 Temmuz’da yaşanan olaylar sırasında şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralanarak Gazi unvanı alan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür eden Aytekin Yüksel ise, “Başkanımızı evimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yenimahalle’ye kazandırdığı projeler ve yaptığı hizmetler herkes tarafından bilinmektedir. Başkan Yaşar’a başarılar dilerim” diye konuştu.

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