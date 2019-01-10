Başkan Yaşar’dan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Basının demokrasinin dördüncü ayağı olduğunu belirten Başkan Yaşar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Basın demokrasinin gözü kulağıdır. Basın güçlendikçe, basın emekçileri özgürleştikçe demokrasi güçlenir. Güç şartlarda, yıpratıcı, ağır koşullarda halkın haber alma hakkını temsil eden tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum. İlkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak doğru, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak aktarmak en önemli görevdir. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için, gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zor şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.”

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