Başkan Yaşar, Yıldız Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcıları Başar Bal ve Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Yıldız Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Gölmez’in ev sahipliğinde yönetim binasında düzenlenen etkinlikte esnafla bir araya gelen Başkan Yaşar, talep ve önerileri aldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yaşar, “Zor günlerden geçiyoruz. Şu sıralar birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Ayrıştırmalar, kutuplaştırmalar bize zarar verir. Ülkemize barışı getiremezsek herkes huzursuz olur” dedi.

‘ANKARA TİCARETİNİN YÜZDE 41’İ YENİMAHALLE’DE YAPILIYOR’

Siyasi kavgalardan rahatsız olduklarını dile getiren Yıldız Sanayi Sitesi Esnaf’ı Yaşar’ı bu dönemde belediye başkanı olarak görmek istediklerini dile getirdi. Yaşar halk yetki verirse bir dönem daha Yenimahalle Belediye Başkanlığı yapacağını söyleyerek esnafı rahatlattı. Başkan Yaşar, şunları söyledi:

“Yenimahalle, Cumhuriyetle yaşıt bir ilçe ve bu ilçe için geçmişte herkes bir şeyler yaptı. Şimdi de biz çabalıyoruz. İlkleri gerçekleştiriyoruz. Benden önceki başkanlar da hizmet için buradaydı biz de hizmet için buradayız. Kim Yenimahalle için hayırlı olacaksa o kazansın. Ben de esnaflıktan geldiğim için kaynakları ve parayı kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Ülkemizin parayı kendi parası gibi kullanacak idarecilere ihtiyacı var. Kaynaklarını verimli kullanan devletler ayakta kalır. Ankara ticaretinin yüzde 41’i Yenimahalle’de yapılıyor. Ben de esnaf olduğum, esnaflıktan geldiğim için kendi yaşadığım sorunları sizlere yaşatmamak için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Bürokratların esnafa bakış açısını en iyi bilenlerdenim. Bu zor günleri hep beraber aşacağız.”

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