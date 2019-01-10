Başkan Yaşar, Yenimahalleli gençlerle buluştu

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalleli gençlerle bir araya geldi.

Demetevler’de gerçekleşen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Taş, muhtarlar, Ankaragücü taraftarları ve çok sayıda genç katıldı. 10 yıldır Yenimahalle’de üretilen her projede öncelikli olarak gençleri ve kadınları düşünerek çalıştıklarını ifade eden Başkan Yaşar, “Bu çalışmalar sonucunda, Yenimahalle, Türkiye’de ilçe belediyeleri içinde 10 belediye içerisindedir. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak gençlerimize değer vermeliyiz. Durmayacağız ilerleyeceğiz, sizler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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