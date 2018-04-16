Başkan Yaşar, Yenimahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği kahvaltıda, "Sizler mahallenizi bizden daha iyi tanırsınız. Sizin görüşlerinizi hep dikkate aldım ve problemlerin bir an önce çözülmesi için elimden gelen gayreti gösterdim. Yenimahalle’yi beraber yönettik" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin yemek salonunda kahvaltı yapmak üzere muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlara dizüstü bilgisayar dağıtımının gerçekleştiği kahvaltıya Yaşar’ın yanı sıra, Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran ve muhtarlar katıldı.

‘YENİMAHALLE’Yİ BERABER YÖNETTİK’

Çözüm odaklı ve barışçıl bir yönetim anlayışını benimsediğini vurgulayan Başkan Yaşar, “9 yılı sizinle beraber tamamladım. Göreve geldiğim günden beri muhtarlara kapım hep açık oldu. Sizler mahallenizi bizden daha iyi tanırsınız. Sizin görüşlerinizi hep dikkate aldım ve problemlerin bir an önce çözülmesi için elimden gelen gayreti gösterdim. Yenimahalle’yi beraber yönettik. Huzur ve barış ortamı içinde yönetmeye gayret ettik. Hiçbirinizi birbirinizden ayırmadım. Hepinizi seviyorum ve hepinize kapım açık. Sizin rahat çalışmanız için her zaman destek oldum. Bugün de dizüstü bilgisayarlarınızı teslim edeceğiz. Yeni bilgisayarlarınızda güzel hizmetler vermenizi diliyorum” dedi.

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