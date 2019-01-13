Başkan Yaşar: Yenimahalle'de 50 bin konutun iskan sorununu çözdük

ANKARA,()-YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Yapı Marketçileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kooperatif üyelerinin sorunları dinleyen Yaşar, iskan sorunlarını çözdükleri üyelere tapularını verdi. Yaşar, "Yenimahalle'de bugüne kadar 50 bin konutun iskan sorununu çözdük" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yenimahalle Yapı Marketçileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi üyelerinin davetine icabet eden Yaşar, "Yenimahalle'ye geldiğimde 13 yaşındaydım. 15 yaşında ticarete başladım. Sizlerin arasından gelen birisi olarak sizlerin sorunlarını çok iyi biliyorum" dedi.

'BU YAPIYI YAŞATTIK'

Yapı Kooperatifi'nin göreve geldiklerinde çok büyük sorunları olduğunu da ifade eden Yaşar, "İlk seçildiğimizde buranın büyük problemi vardı. Burası can çekişen bir yapıydı. Biz bu yapıyı ya sona erdirecektik ya da yaşatacaktık. Biz yaşatmayı seçtik çok şükür bunu da hep birlikte başardık. Bugün buradan birçok insan evine ekmek götürür hale geldi. Burada başarıya ulaşırken, ne belediye zarar gördü ne de sizler zarar gördünüz. Günümüzde ticaret yapmak artık çok zorlaştı. Biz sizler için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'BENİM DERDİM SİYASET DEĞİL'

"Ben Yenimahalle sayesinde Fethi Yaşar oldum" diyen Yaşar, şöyle konuştu: "Ben yıllarca sizlerin arasında yürüdüm. Yıllarca ticaret yaptım. Kimseye bir zararım olmadı. Yenimahalle sayesinde bu günlere geldim. Ben bu koltukta siyaset yapmak için oturmuyorum. Yenimahalle’ye olan vefa borcumu ödemek için oturuyorum. Allah’tan tek duam benim başımı öne eğdirmemesi."

TAPU SEVİNCİ

Kooperatif içerisinde yıllardır süren iskan sorunun çözüldüğünü ifade eden Başkan Yaşar, "Bugün burada sizlere tapularınızı vermenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Kooperatif üyeleri Yaşar’a, büyük bir sorunu çözdüğü ve tapularını verdikleri için teşekkür etti.

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