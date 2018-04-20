Başkan Yaşar: Yenimahalle Belediyesi üretenin emrindedir

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, peyzaj esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Serada gerçekleşen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Metin Aydemir, Ankara Ticaret Odası meclis üyeleri ve çok sayıda seracı katıldı.

‘ÜLKE OLARAK ÜRETMEK ZORUNDAYIZ’

Esnafa ve üretime verdiğime verdiği önemi dile getiren Başkan Yaşar, “Ben de sizin içinizden geldim. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntıları biliyorum. Göreve geldiğim günden beri gücüm yettiğince esnafın yanında olmaya çalıştım. İşletmecinin, sanayicinin, esnafın önünü açtık, açmaya da devam ediyoruz. Bizler belediye olarak sizlerin emrindeyiz. Ülke olarak üretmek ve büyümek zorundayız. Üretenlere hem devlet hem de yerel yönetimler destek vermek zorunda. Huzur olmayan yerde ekonomi de olmaz” dedi.

YENİMAHALLE’DE GÖREVE DEVAM

Başkan Yaşar, herkese eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söyleyerek, “Her mahalle eşit şartlara kavuşacak diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Bugün Yenimahalle’de ayağı çamura basıp eve giden vatandaşımız yok. Ülkenin kaynaklarını doğru kullanarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak mümkün. Yenimahalle’de bunu gerçekleştirdim. Eğer partim aday gösterirse, sizler de desteklerseniz bir dönem daha Yenimahalle’ye hizmet etmek istiyorum” diye konuştu.

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