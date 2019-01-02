Başkan Yaşar, vatandaşlarla bir araya geldi

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent bölgesinde bulunan Özpetek 7 Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, site yönetimi ve KentKoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz ile birlikte sohbet etti. Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelere eşit hizmet götürülerek, vatandaşların sorunlarına yetki çerçevesi içerisinde çözüm arandığını belirten Başkan Yaşar, “Göreve geldiğimizde kültürel ve sosyal alanlarda Batıkent atıl konumdaydı. Batıkent sakinleri tüm ihtiyaçları için çevre ilçelere gitmek durumundaydı. Bugün Batıkent kendi başına merkez konumda bulunmaktadır. Eğitim, kültür ve sanat konusunda ilçe sakinlerimizin faydalanması için kültür ve kurs merkezlerini her mahalleye olduğu gibi Batıkent’e de kazandırdık. Meydan AVM’de açılan kütüphanemiz ve kurs merkezlerimizden yüzlerce Batıkentli faydalanıyor. Gençlerimiz başka ilçelere gitmiyor Meydan’da buluşuyor. Eğitimden sanata, sosyal projelerden spor merkezlerine projelerimiz hız kesmeden devam edecek. Yenimahallelinin huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

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