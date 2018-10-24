Başkan Yaşar, TÜFAD Genel Kurulu'na katıldı

ANKARA, () - TÜRKİYE Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkez 24'üncü Olağan Genel Kurulu, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

56 ilden yaklaşık bin delegenin bulunduğu genel kurula, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TASKK Başkanı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, KKTC Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ve TASKK Kurucusu Rıza Sümer de katıldı. Genel kurul TÜFAD Belgeseli'nin gösterimi ile başladı. Katılımcılardan büyük alkış alan belgesel gösteriminin ardından TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açılış konuşması yaptı. TÜFAD olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Dilber, "Çocuğun ve Topun Olduğu Her Yerde TÜFAD Olacaktır" sloganı altında projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, TÜFAD'ın başarılı bir şekilde yol aldığını ifade ederek, "TÜFAD bugün Türk futbol tarihinin en büyük derneklerindendir. Başarılı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Antrenörlerin en büyük destekçisidir. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkemizde başarılı antrenörler yetişmektedir. Gönül ister ki futbolcularımız da yerli olsun. Türk futbolcularına daha çok şans verilsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek listenin bulunduğu seçimlerde İsmail Dilber ve ekibi tüm delegelerin oyunu alarak tekrar göreve getirildi.

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