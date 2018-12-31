Başkan Yaşar, TepeKule’yi ziyaret etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de ilk iki etabı tamamlanan TepeKule’yi ziyaret etti.

Ziyarette mahalle sakinlerinin sorularını ve taleplerini dinleyen Başkan Yaşar, TepeKule’nin bölgedeki büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi. Kurs merkezlerinin kadınların hizmetinde olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Önümüzdeki dönem televizyon vericilerinin de kalkmasıyla birlikte Şentepe yepyeni bir döneme adım atmış olacak. İlçemizde yıllardır kardeşliğin, hemşerilik bilincinin, komşuluk ilişkilerinin gelişmesini ön planda tutarak çalışmalar yaptım. Sizler daha hızlı ve kaliteli hizmet alın diye hiçbir kurumla kavga etmedim yapıcı ve birleştirici oldum, önlerini açtım. Bu ülkede barışı mutlaka sağlayacağız. Farklılıklarımız zenginlik sayarak, birbirimiz sevecek ve kenetleneceğiz. Siyaseti de kin ve nefret dilinden Mevlana ve Yunus diline taşıyacağız. Biz biriz ve birlikte büyük bir aileyiz” dedi.

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