Başkan Yaşar, Posoflular Derneği’nin açılışını yaptı

ANKARA, () – YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından Posoflular Cenaze Hizmetleri Derneği, Yeşilevler’de düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve bölgede yaşayan Posoflu vatandaşlar katıldı. Başkan Yaşar, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizde birliğe, beraberliğe ve barışa her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Doğduğumuz toprakları unutmayacağımız gibi doyduğumuz topraklara da hep birlikte sahip çıkmalıyız” dedi.

FOTOĞRAFLI