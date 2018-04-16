Başkan Yaşar, Özdebir’i tebrik etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Sanayi Odası’nda (ASO), 4’üncü kez başkanlığa seçilen Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret etti.

Üretim yapmanın, başından sonuna kadar çok zor bir iş olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, ülkenin gelişmesi ve ayakta kalabilmesi için üretimin tek çıkış noktası olduğuna dikkat çekti. Devletin, üretimin önündeki engelleri kaldırarak ihracatın gelişmesine destek olması gerektiğini belirten Yaşar, “Türkiye bir cennet. Ülkemizin kaynakları hepimize yetecek kadar bol ve bereketli. Ülkemiz, tarımıyla, hayvancılığıyla, doğa ve deniz turizmiyle, sanayisiyle kimseye ihtiyacı olmayan bir ülke. Yeter ki üreticiye destek verilsin” diye konuştu.

‘AÇIK VE ŞEFFAF BİR SEÇİM YAPTIK’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdebir ise, kimsenin kırılıp dökülmediği, pişmanlıkların olmadığı, tatlı bir rekabet ortamında seçimlerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Kimsenin itiraz edemeyeceği açık ve şeffaf bir seçim yaptık. İnşallah, huzurla ve üretken bir dönem geçireceğimize inanıyorum” dedi.

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