Başkan Yaşar, Okul Sporları Ödül Töreni’ne katıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Okul Sporları Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı.

Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşen ödül töreninde öğrencilerin heyecanına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt da ortak oldu.

ÖĞRENCİLER, YAŞAR İLE BİRLİKTE KUPA KALDIRDI

Törende masa tenisi, satranç ve futbol dalında başarı elde eden ilk 4 okul takımına madalyaları ve kupaları verildi. Başkan Yaşar, Masa Tenisi Genç Erkekler, Satranç Yıldız Kızlar ve Futbol Genç Erkekler’den 1’inci okul takımlarına kupalarını diğer üç takıma ise madalyalarını takdim etti. Müsabakalarda birinci gelerek okullarına kupalarını götüren öğrenciler, Yaşar ile birlikte kupa kaldırdı.

‘YENİMAHALLE’Yİ ATATÜRK’ÜN YOLUNDA YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ’

Takım oyuncularını tek tek tebrik ederek madalyalarını boyunlarına takan Başkan Yaşar, “Dereceye giren okul takımlarını tebrik ediyorum. Sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Yenimahalle’yi yaşanabilir bir kent yapmak için büyük mücadele veriyoruz. Sanatta, kültürde, sporda ve yaşamda cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’yi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yönetmeye çalışıyoruz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz” dedi.

DEV KOMPLEKS TEMMUZ AYINDA AÇILIYOR

Yenimahalle’de sağlıklı nesiller yetişmesi için çalıştıklarını da dile getiren Başkan Yaşar, “Yenimahalle bugün spor alanında Ankara’nın en güçlü ilçesidir. 4 tane kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi olan, 2 tane stadı olan bir ilçedir Yenimahalle. Şimdi de büyük spor müsabakalarına, etkinliklerine ev sahipliği edecek, Yunus Emre Mahallesi’nde başladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Kompleksi inşaatımız hızla yükseliyor. Temmuz ayında hep birlikte açacağız. Aynı şekilde parklarımızda yaptığımız, futbol ve basket sahaları, spor alanları, koşu yollarıyla da sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Kurt ise törende Yaşar’a teşekkürlerini sunarak, “İlçemiz faaliyetlerini yürütmemizde tesis bakımından bizlere ev sahipliği yapan, her türlü konuda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a minnettarız” dedi.

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