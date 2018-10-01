Başkan Yaşar, öğrencilere girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mektebim Koleji tarafından hayata geçirilen yeni eğitim modeli Yönetim - Liderlik, Girişimcilik ve Gelişim (M-Lead) dersi kapsamında Batıkent Kampüsü’nün konuğu oldu.

Konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yaşar, belediye başkanı ve iş insanı kimliğiyle çocuklara girişimcilik ve yerel yönetimleri anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çerçevesinde ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine genel ve yerel idareleri anlatan Başkan Yaşar, 7, 9 ve 10’uncu sınıflara da girişimcilik hakkında bilgiler verdi. Başkan Yaşar, “Eğitim bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı bir eğitimle yetiştirilemezsek sağlıklı bir toplumu da oluşturamayız. Sizler soran, sorgulayan, üreten, fikirlerini özgürce ifade edebilen bireyler olmalısınız” dedi.

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