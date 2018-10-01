Başkan Yaşar, Nevşehirlilerin misafiri oldu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nevşehirli Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Federasyon Başkanı Mehmet Eren’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya, Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve Ayvalı Mahallesi’nde yaşayan Nevşehirli vatandaşlar katıldı. Keçiören Ayvalı Mahallesi’ndeki federasyon binasında Nevşehirli mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yaşar, “Hiçbirimiz dinimizi, dilimiz, ırkımızı, mezhebimizi kendimiz seçmiyoruz. Bu ülke hepimize yetecek kadar büyük ve bereketli topraklara sahip. Herkesin bir dünya görüşü var. Siyasi kimliklerimizi kenara bırakıp, birlik ve kardeşlik içinde yaşamalıyız” dedi.

Ankara’da 125 bin Nevşehirli vatandaşın ikamet ettiğini bunların 25 bininin Yenimahalle sınırları içerisinde yaşadığını anlatan Federasyon Başkanı Mehmet Eren ise, “ Bizler Keçiören bölgesinde olmamıza rağmen sizi çok iyi tanıyor ve çok seviyoruz. Sadece Yenimahalle için yaptıklarınız değil, birleştirici kimliğinizle tüm Başkent’e verdiğiniz samimi mesajlar gönüllerimizde yer buldu. İyi ki varsınız, iyi ki bugün de yanımızdasınız” diye konuştu.

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