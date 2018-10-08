Başkan Yaşar, Münevver Teyze’yi yeni evinde ziyaret etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 13 yıldır sokak hayvanlarını besleyen 65 yaşındaki Münevver Üzmez’i yeni evinde ziyaret etti.

Ergenekon Mahallesi’nde yaşayan Münevver Üzmez, 13 yıldır sokak hayvanlarına bakarak, yaşadığı ev yıkıldıktan sonra, hayırseverlerin desteğiyle 3 katlı bir binanın bahçesinde hayatına devam ediyordu. Yukarı Yahyalar Mahallesi’nde Kaymakamlık tarafından tahsis edilen evin bakım, onarım ve tadilatını tamamladı. Evin eşyalarını da baştan aşağı temin edip, evi gelin gibi süsleyen belediye ekipleri, Münevver Üzmez’i kedi ve köpekleriyle birlikte yeni evine yerleştirdi. Evin içerisinde badana ve alçı işleri, su tesisatı, fayans, mutfak dolapları, kapı ve pencere tadilatı gibi bütün detaylar tek tek elden geçirilirken bahçeye de kedi ve köpekler için kulübeler yapıldı. Bugünlere gelene kadar ki yaşamından kesitler anlatan Üzmez de Başkan Yaşar’a destekleri için teşekkür etti.

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