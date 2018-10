Başkan Yaşar, Muhtarların Gününü kutladı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını Yenimahalle Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri’nde bir araya getirdi.

In Love Balo Salonu’nda düzenlenen muhtarlar buluşmasına, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar ile eşleri katıldı. Bütün muhtarlara, birlikte uyumla geçen yılların anısına birer teşekkür plaketi veren Başkan Yaşar, muhtarların önemine dikkat çekerek, "Muhtarlar; devletin de demokrasinin de ilk kapısıdır” dedi.

‘BİZİM MAKAMLARIMIZ SİYASET MAKAMI DEĞİL’

Günümüzde muhtarlık sadece postacıların evlerinde bulamadığı vatandaşların icra makbuzlarını, mahkeme tutanaklarını teslim ettiği bir yer olmuştur diye konuşan Başkan Yaşar, “ Yerel ve genel yönetici başarılı olacaksa muhtarlara kulak vermek zorundadır. 56 tane muhtarım var, 28 hektar alanda belediye çalışması yapıyoruz. Her yeri görmem de her noktayı bilmem de mümkün değil. Benim görevim oradaki muhtarın istek ve şikâyetlerini dinlemek, yerine getirmektir. Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetici başarısız olmaya mahkûmdur. Benim kapım muhtarlara her zaman açık oldu, geride bıraktığımız 10 yıl boyunca kimseyi kimseden ayırmadım. Çünkü bizim makamlarımız siyaset makamı değil. Yenimahalle’yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

‘BİZLER ŞANSLI MUHTARLARIZ’

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek ise, “Yenimahalle’nin yerel yöneticileri olarak sizinle geçirdiğimiz 10 yılda belediye başkanımız olarak muhtarların işlerini kolaylaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Ayrım yapmadan bizden gelen talepleri hep ön planda tutarak hizmet verdiniz. Sizin muhtarlara olan ilginiz ve desteğiniz Ankara’nın diğer muhtarları arasında konuşuluyor. Bizlerin ne kadar şanslı olduğunu dillendiriyor olmalarından onur duyuyoruz” dedi.

