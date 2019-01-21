Başkan Yaşar, Kaz Şenliği'ne katıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ardahan Göle Uğurtaşı Köyü Derneği'nin 2'ncisini düzenlediği 'Kaz Gecesi' etkinliğine katıldı.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda yapılan etkinlikte Ardahan ve Kars yöresine özgü bir yemek olan kaz eti konuklara ikram edildi. Geceye katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Hepimiz Anadolu'nun çeşitli topraklarında doğduk. Doğduğumuz yerlerden göç edip, doyduğumuz yerlere geldik. Hepimiz hem doğduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız hem de doyduğumuz yerlere sahip çıkmalıyız" dedi.

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