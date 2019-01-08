Başkan Yaşar, esnafla bir araya geldi

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnaf ve sanatkarlar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu’nda gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Behiç Başar Bal, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun ve yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkâr ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcisi katıldı. Esnafın daralan ekonomi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını bildiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Ben de hayata esnaf olarak 16 yaşında atıldım. Esnaflığın ne kadar zor olduğunu, bugün yaşadıkları sıkıntıları çok iyi biliyorum” dedi.

‘ÜRETEREK VE ÇALIŞARAK ÜLKEMİZİ KALKINDIRABİLİRİZ’

Türkiye’de üretimde kullanılan ham maddeleri yurt dışından ithal ederek, yaşanan sıkıntılı süreçten kurtulmanın imkânsız olduğunu belirten Başkan Yaşar, şunları söyledi:

“Son dönemde ülke olarak sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Esnaf ve sanatkâr, bu zor süreçten etkilenen kesimin başında gelmektedir. Türkiye’de üretebileceğimiz bir ürünü, sırf ucuz diye yurt dışından ithal ederek bu süreci atlatamayız. Sadece üreterek ve çalışarak ülkemizi kalkındırabiliriz. Yaşanan ekonomik daralmanın sonucunda işçi çıkarılması ve istihdam kısıtlamasına gidilmesi vatandaşın huzuru ve beraberliği açısından büyük sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olacaktır.”

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