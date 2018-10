Başkan Yaşar, Erzurum Tanıtım Günleri'nde

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.

Erzurum'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım günlerinde yöresel yemeklerin ve ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Başkan Yaşar "Türkiye’mizin her yeri ayrı güzel" dedi. 4 mevsimi yaşayan, her türlü üretime elverişli topraklarıyla Türkiye'nin Dünya'da tek örnek olduğunu ifade eden Yaşar, bu kadar kaynağa rağmen buğdaydan, samana kadar her şeyin ithal kullanılıyor olmasından yakındı.

Yöresel ürünleri tadan ve Erzurumlu vatandaşlarla sohbet eden Yaşar "Bugün Erzurum'a özgü el sanatları, yemekleri, kültürünü gezdik gördük. Edirne’den Ardahan’a her yöremiz çok değerli. Türkiye bir cennet. Ülkemizin kaynakları hepimize yetecek kadar bol ve bereketli. Tanıtım günlerini de bu noktada önemsiyorum. İllerimiz desteklenmeli, üreticinin önü açılmalı. Çünkü tarımıyla, hayvancılığıyla, doğa ve deniz turizmiyle, sanayileriyle kimseye ihtiyacı olmayan Türkiye maalesef her şeyi ithal eder oldu. Elimizdeki gücü fark edip, kaynaklarımıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Erzurum Tanıtım Günlerinden vatandaşların yoğun ilgisiyle ayrılan Başkan Yaşar, Erzurumlu vatandaşlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

