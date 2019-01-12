Başkan Yaşar engelli çocukları ziyaret etti

ANKARA, ()- YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çiğdemtepe Mahallesi’nde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette yetkililerin sorunlarını dinleyerek, fikir alışverişinde bulunan Başkan Yaşar, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Merkez, okuma-yazma, matematik, öğrenme güçlüğü, hiperaktivite gibi alanlarda eğitim vererek, engelli bireylerin yaşama tutunmasına, kendilerini ifade edebilmesine ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmesini amaçlanıyor.

Özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler, zihinsel engelli bireyler ve yaygın gelişimsel bozukluk sorunu yaşayan 100’ün üzerinde öğrenciye eğitim veren merkezin sorumlusu Cemil Kengil, yapmış olduğu ziyaret için Başkan Yaşar’a teşekkür etti.

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