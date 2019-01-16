Başkan Yaşar, dolmuş şoförleriyle bir araya geldi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mahallesi’nde bulunan Demetevler, Yahyalar, Mezarlık dolmuş durağında çalışan dolmuş şoförlerini ziyaret etti.

Başkan Yaşar, dolmuş şoförlerinin talep ve önerileri dinledi. Esnafın içinde bulunduğu durumu ve sıkıntılarını yakından ilgilendiğini söyleyen Başkan Yaşar, “Ben sizlerin içinden gelen birisiyim. Sizlerin sıkıntılarınızı biliyorum bu sıkıntıları çözmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Dolmuş şoförlerinin de kamu hizmeti yaptığını ve şehri en iyi tanıyanlar olduğunu ifade eden Başkan Yaşar, “Sizler halkla her gün bir aradasınız. İnsanların en büyük ihtiyacı olan ulaşım ihtiyacını karşılıyorsunuz. Biz de sizlerin işlerinizde daha huzurlu olmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin daha rahat çalışması için duraklar inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

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