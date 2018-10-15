Başkan Yaşar Demetevler esnafını ağırladı

ANKARA, /) – YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Demetevler esnafını makamında ağırladı.

Ziyarette, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu Başkan Yaşar’a eşlik etti. Esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları dinleyen Başkan Yaşar, “Ben de çalışma hayatıma esnaflıkla başladım. Daha sonra sanayici ve turizmci oldum. Sizleri ve yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak doğru ve dürüst iş yapan esnafın yanında olmayı çok önemsiyorum" dedi.

‘TEK YOL ÜRETİMDİR’

Sıkıntı yaşayan esnaf ve meslek guruplarının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, esnafların ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Esnafın içinde bulunduğu durumu görüyorum. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu üretimdir. Üretmiyoruz. Üretim desteklenmeli. Türkiye güçlü bir devlet ancak üretmekten çok tüketiyoruz. Vakit yerli üreticiyi destekleme ve yerli ürün alma vaktidir” şeklinde konuştu.

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