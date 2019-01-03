Başkan Yaşar, Başkan Adayı Tiryaki’yi ağırladı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’yi makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin ve Cumhur İttifakı’nın Ankara’nın ilçelerindeki adaylarını açıklamasının ardından AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Başkan Yaşar’ı ziyaret etti. Seçim yarışının olgunluk ve demokrasi havası içerisinde geçmesini temenni eden Başkan Yaşar, “İnşallah bu seçimlerde de başkan adayları Yenimahalle ismini lekelemeden fikrini, zikrini özgürce ortaya koyacak. Elbette eleştiriler, farklı görüş ve düşünceler olacak ama bu seçimleri de demokratik adap çerçevesinde götürürsek Yenimahalle kazanır. Yenimahalle halkı kavgayı, huzursuzluğu sevmez. Benim yaşamımda da kavga, kalp kırma yok. Olgun, dostluk ve barış içinde bir seçim dönemi diliyorum” dedi.

‘Ankara’daki belediye başkanı arkadaşlarımızın içinde en samimi olduğum Fethi Ağabey’dir’ diyen Başkan Adayı Tiryaki ise, “Temennilerimiz ortak. Seviyeli, demokratik bir yarış olacağına, nezaket kurallarının sonuna kadar gözetileceğine inanıyorum. Bu konuda elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Sonuç ne olursa olsun biz abi, kardeş olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI