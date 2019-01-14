Başkan Yaşar, basın mensupları ile buluştu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Medya ve İletişim Derneği (MEDYADER) üyeleri ile bir araya geldi.

GİMAT bölgesinde gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Medya ve İletişim Derneği (MEDYADER) Başkanı Savaş Şahin katıldı. Başkan Yaşar, yerel yazılı ve görsel medya kuruluşu temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, “Sorunları, sıkıntıları en iyi o şehirde yaşayan bilir. O nedenle yerel basın çok önemlidir, şehre hâkimdir. Ben de 56 yıldır Yenimahalle’de yaşıyorum. Sıkıntılarını da çözümlerini de biliyorum” dedi.

Yenimahalle ilçesinde birlik ve beraberliğin devamlılığı için dinine, diline, ırkına bakılmaksızın eşit ve şeffaf hizmetler sunduklarını ifade eden Başkan Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi kapısında üç bayrak bulunur. Türk Bayrağı, belediyemizin bayrağı ve TSE’nin bize verdiği bayrak. Yenimahalle Belediyesi yapmış olduğu hizmetler ve vatandaş odaklı çalışmalarından dolayı Türk Standartlar Enstitüsü tarafından uluslar arası geçerliliğe sahip İSO 9001 belgesine sahip olan tek belediyedir” diye konuştu.

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