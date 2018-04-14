Başkan Yaşar,  Ata Mahallesi esnafını dinledi 

ANKARA'nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ata Mahallesi esnafıyla biraraya gelerek sorunlarını dinledi.Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın, başkan yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ata Mahallesi esnafı kahvaltıda biraraya geldi. Fethi Yaşar, esnafları çok önemsediğini belirterek "Buluşmada esnafa verdiği önemden bahsederek şunları söyledi:"Belediyeyle ilgili her türlü konuda esnafımızın ve sanayicimizin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Benim görevim size hizmet etmek. Esnaf ve sanayici ne kadar iyi olursa belediyelerin güçleri de o kadar artar. Bu ülke bizim, beraber üreteceğiz, beraber yaşayacağız. Yenimahalle'nin her noktası belediyeden aynı eşitlikte hizmet alacak sözünü vermiştim, sözümü de tuttum. Temmuz ayında Ata Mahallesi'nde kültür merkezi, büyük bir park ve parkın içinde ikinci bahar lokali açacağız. Yaşlılarımıza ve emeklilerimize gazete okuma, sohbet edebilme, vakit geçirme imkanı yaratmış olacağız. Bunların hepsi sizin paranızla oluyor. Bugün Yenimahalle, yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen, takdir edilen bir ilçe haline geldi. Çünkü biz kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanıyoruz"



"YAPACAKLARIMIZ HENÜZ BİTMEDİ"

Yenimahalle sevdalısı olduğunu da ekleyen Yaşar, “Yenimahalle'de sanayici oldum, tüccar oldum, turizmci oldum. 2009'da partim bana bu görevi verdiğinde Yenimahalle'yi sevdiğim için ve Yenimahalle'ye borcumu ödemek için görevi kabul ettim. Eğer partim beni tekrar aday gösterirse, sizler de bana destek olursanız bir dönem daha Yenimahalle'ye hizmet etmek istiyorum. Benim sevdam Yenimahalle sevdası" diye konuştu.