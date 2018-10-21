Başkan Yaşar, Ankaragücü taraftarlarını yalnız bırakmadı

YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği (Gecekondu) tarafından Ankaragücü’nün kuruluş tarihi olan 1910’u sembolize eden 19 Ekim'de saat 19.10'da kentteki bir otelde düzenlenen dayanışma gecesine katıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen gecede Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yine bir ilk desteğe imza atarak otelde açılan Ankaragücü Store’dan takıma destek amacıyla 50 adet forma ile 50 adet takım atkısı aldı.

ANKARAGÜCÜ'NE GÖNÜL VERENLER GECEDE BULUŞTU

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Koray Akdoğan ve MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in ev sahipliğinde düzenlenen geceye; spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Geceden elde edilecek gelirin şehit ailelerine bağışlandığı programda, coşkulu taraftar topluluğu sık sık slogan attı, Ankaragücü marşları hep bir ağızdan söylendi.

FETHİ YAŞAR'A ANKARAGÜCÜ'NDEN SEVGİ SELİ

Takıma destek verenlerin plaketle ödüllendirildiği gecede; MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübe ilk yardımı, belediye meclisi kararıyla yapan ve Ankaragücü’ne destek akımı başlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taraftarları ve takım adına teşekkür ederek plaket verdi.

'ANKARAGÜCÜ, BAŞKENT ANKARA'NIN SİMGESİDİR'

Diğer illerin siyasi yöneticilerinin, iş adamlarının takımlarına sahip çıktığını vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da "Ankaragücü, Başkent Ankara'nın simgesidir, Kurtuluş Savaşı yıllarında faaliyete geçen ve o günden bugüne gelmiş ancak bugün hak ettiği yerde olmayan bir takımımızdır. Ankara'yı temsil edecek takımlara hangi branşta olursa olsun katkı vermeliyiz. Ankara’nın simgesi olan Ankaragücü’ne hepimizin sahip çıkması gerekiyor” dedi.

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