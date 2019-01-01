Başkan Yaşar, alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin en kalabalık toptan gıda satış yerlerinden biri olan City Gross’u ziyaret etti.

Başkan Yaşar, Yenimahalleli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Başkan Yaşar’ı karşılarında görünce mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, Yaşar ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlara ‘Yenimahalle’yi birlikte yönetiyoruz’ diyen Başkan Yaşar, şunları söyledi: “Sizlerin ve esnafımızın taleplerini önemsiyoruz. İlçemizi kapalı kapılar ardında değil, vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Sizler için çalışıyoruz, sizlerin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmak için uğraş veriyoruz. Çok yol kat ettik, yine birlikte yolumuzda devam edeceğiz. Belediye Başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Benim sevdam Yenimahalle sevdası.”

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