Başkan Yardımcısı Atılgan'a 'Kamusal Mevzuat Ödülü'

Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin), () - MERSİN'de, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nce düzenlenen her sene düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri Zirvesi'nde 'Kamusal Mevzuata Hakimiyet Ödülü'ne layık görüldü.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Oğuz, Birsen Atılgan'a ödülünü vermek için Bozyazı Belediyesi'ni ziyaret etti. Yılın Yerel Yöneticileri Zirvesi'nin 18 Ocak'ta Ankara'da düzenlendiğini ancak ödüle layık görülen Atılgan'ın ilçedeki sel ve hortum gibi doğal afetler nedeni ile geceye katılamadığını, bu nedenle de ödülün takdimi için Bozyazı'ya geldiklerini söyledi. Atılgan'ın başarılarının devamını dileyen Oğuz, ödül alan isimlerin geniş bir araştırma ve kamuoyu yoklaması sonucunda belirlendiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise personelinin kendisini mevzuat konusunda hiç yanıltmadığına dikkat çekerek, Atılgan'ın mevzuata hakimiyeti ile belediyeye değer kattığını ifade etti.

Ödülünü Mehmet Oğuz'un elinden alan Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan da kamu işlerinde mevzuatın büyük önem taşıdığının altını çizerek Başkan Ballı ve Oğuz'a teşekker etti.



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