Başkan Yardımcısı Argun: İşimiz eskisi kadar kolay değil

MERSİN, () – MERSİN’de bulunan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Diyanet’te ölçeğin büyütülmesi gerektiğini dile getirerek, işlerin eski kadar kolay olmadığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Argun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Mersin’de din görevlileri ile buluştu. Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte ilk olarak İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, söz alarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından söz alan Başkan Yardımcısı Argun, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın selamını din görevlilerine ilettikten sonra yaptığı konuşmada, "Bu 40 yıl içerisinde bizim camilerimizden, derneklerimizden, vakıflarımızdan herhangi bir yıkıcı faaliyet hâsıl olmamıştır. Netice olarak Diyanet İşleri Başkanlığı makuliyetin sesi olarak, rasyonelliğin sesi olarak vasat ve mutedil İslam’ın sesi olmuştur" dedi.

Yeni dönemde Dinayet ve çalışanlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Argun şöyle konuştu:

"İşimiz eskisi kadar kolay değil. Hz. Ali Efendimiz, ‘Çocuklarınızı sizin yetişme tarzınızdan farklı olarak yetiştirin, eğitin. Çünkü onlar başka zamanlar için yaratılmış insanlardır.’ buyuruyor. Dolayısıyla bizim bu yeni beklentiler konusunda, okumalar konusunda haberdar olmamız lazım. Yeni Diyanet’te ölçeğimizi büyütmemiz gerekiyor, insan kaynağımızı kalitesi açısından geliştirmemiz, ilerletmemiz gerekiyor. Tabi bunları yapacak olan sizlersiniz, sahada olan, halkla birebir teması olan sizler olacaksınız. Sizlerin birer yetenek avcısı olmanızı istiyoruz. Gençlerimizin elinden tutmak, onların hayatlarına dokunmak, onları okumaya, ilme teşvik etmek için her türlü imkânımızı seferber etmemiz gerekiyor. Sayın Başkanımızın talimatıyla her görevli arkadaşımıza on gencimizi zimmetliyoruz. Bunu hakkıyla yerine getirebilirsek, gelecekte istikbale dair ümit var olacağız."

Gelişen teknoloji ile birlikte eğitimin ve okumanın büyük bir önem kazandığını kaydeden Argun, şunları söyledi:

"Bugünün gençleri astronomi okuyarak miraç hadisesini dinlemek istiyor. Bu yüzden kendimizi yetiştirmemiz, geliştirmemiz, okumamız gerekiyor. Önce ‘ikra’ emri ilahisini kendi nefsimize uygulamamız lazım. Bildiğinden emin olmak büyük bir marifettir, bilmek ve onu ifade edebilmek okumakla mümkün olur. Bu çağda gençlerle iletişimi koparmamamız, onlara uzak durmamamız, eğitimleriyle birebir ilgilenmemiz gerekiyor. Bunun için de kendimizi o din diline hazırlamamız gerekiyor."

