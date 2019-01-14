Başkan Vural, spor salonu açılışına katıldı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Fatih Sultan Mehmet Teknik ve Anadolu Lisesi'nin spor salonun açılışına katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Fatih Sultan Mehmet Teknik ve Anadolu Lisesini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Müftüsü Dr. Ramazan Yıldırım ve beraberindekiler ile okuldaki fitness spor salonun açılışını yapan Başkan Vural, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Vural, "Göreve geldiğimiz gün itibariyle okullarımızda gelen hiçbir talebi geri çevirmeden eğitim yuvalarımızın boya onarımlarını, bahçe duvarlarını ve peyzaj çalışmalarını yaptık. Bundan böylede geleceğimizin temsilcisi çocuklarımızın ve onları yetiştiren öğretmenlerimizin daha rahat ve huzurlu bir okulda eğitim ve öğretim fırsatı sunmak amacıyla okullarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kemal Vural ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ile birlikte masa tenisi oynadı.

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