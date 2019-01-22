Başkan Vural, parke taşı çalışmasını inceledi

GAZİANTEP'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Dervişpaşa Mahallesinde devam eden kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyip, işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet etti.İlçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Başkan Kemal Vural, Fen işleri Müdürlüğünce Dervişpaşa Mahallesinde yağışlardan fırsat bulunduğunda yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışmayı sürdüren işçilerle sohbet ederek, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Vural, "Belediye olarak yaz kış demeden,gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz,Dervişpaşa Mahallemizde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor.Belediye Olarak sadece burada değil kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeden çeşitli noktalarda Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri çalışmalar yapmaktadır.İlçemizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

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