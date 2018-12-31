Başkan Vural'dan yeni yıl mesajı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 2019 yılının acının, gözyaşının geride kaldığı, tüm Dünya'da barış ve kardeşliğin egemen olduğu, umut ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diledi.

Başkan Vural, Güzel islahiyemizin kanayan yarası olan ve özlemi duyduğu içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz gibi projeleri hayata geçtiği 2018 yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimiz aynı heyecan ve azimle devam edecektir. İslâhiye'miz adına dolu dolu geçen 2018'in ardından, devam edecek projeler, yeni hizmetler ve projelerin hayata geçeceği 2019 yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Tarihiyle, acısıyla ve tatlısıyla daha yaşanabilir bir islahiye için hemşerilerimizle gücümüzü birleştirerek, inanarak yorulmadan daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız. Bügune kadar olduğu gibi yeni yılda da hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizi modern ve yaşanabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle Yeni yılın ülkemiz, İslahiyemiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğin egemen olduğu, umut ve mutluluklara vesile olmasını diliyorum " dedi.

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