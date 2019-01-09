Başkan Vural'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

GAZİANTEP'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazeteciler bir mesleğin mensubu olmaktan ziyade, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirten İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural,"Gazetecilik özveri, fedakarlık isteyen ve ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek olmasının yanında her zaman doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu taşıyan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini aynı özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru ve tarafsız, özel hayata saygı ve en önemlisi hukukun evrenselliği ilkelerinden asla ödün vermeden çalışan, zaman karşı yarışarak görevini icra eden basın emekçilerimiz mesai dilimi söz konusu olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak amacıyla gayret sarf etmektedirler. Güzel ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları haberleriyle katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor başarılar diliyorum" dedi.

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