Başkan Vekili Türkmen muhtarlarla bir araya geldi

Hüdayi GÜMÜŞ/ÇATAK,(Van)-()-VAN'ın Çatak, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in başkanlığında Belediye Toplantı Salonunda Mahalle muhtarları ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Düzenlenen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Sorunların çözümü noktasında muhtarlarla birlikte hareket edeceklerini söyleyen Başkan Vekili Türkmen, muhtarların yönetimdeki önemine dikkat çekti. Türkmen, "Sorunları çözme noktasında birlikte hareket edeceğiz. Siz Muhtarlardan mahallelerinin sorunlarının tespitinde yazılı raporlar istiyorum. Sizlerin de istek ve önerileriyle yapılacak olan şeyleri de belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Mahalle ziyaretleri sırasında önümüzdeki yıl programa alınacak yatırımları yerinde görüp kararlaştıracağız. İnşallah Çatak’a hayırlı güzel hizmetler yapmak nasip olur." Dedi.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Türkmen, Mahalle sorunlarının öncelik sırasına göre not alarak çözüme ulaştırılması konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

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