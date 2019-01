Başkan Vekili Atilla, Sur'da vatandaşlarla buluştu

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cevatpaşa mahallesinde yaptığı ziyarette, kentin her noktasında refah seviyesinin arttığını dile getirerek, "Diyarbakır'ımızın her köşesinde huzur hakim" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, eşi Lütfiye Atilla ile birlikte Sur ilçesindeki Cevatpaşa mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinden Gözalan ailesinin misafir olan Başkan Vekili Atilla, mahalle sakinlerini de katıldığı ziyarette, belediyecilik projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Göreve geldiği günden beri kentte olumlu katkı sunacak çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Vekili Atilla, "Sur ilçemizde çukur siyasetini yapanların gerçek yüzünü herkes gördü. Biz ne kadar da güzel hizmetler yapsak da bir anne ve baba çocuğu dışardayken başına bir iş geliyor diye endişeleniyorsa yapılan kaliteli hizmetin hiçbir anlamı yoktur. Ama bugün hükümetimizin desteğiyle şehrimizde huzur ortamı oluştu. Devletimizin çabasıyla Sur'da ihya çalışmaları başladı. Artık, çocuklarımız güven içinde okula gidip gelebiliyor. Bu sokaklarda çocuklarımızın neşeli sesiyle yürüyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin hak ettiği hizmetleri her noktaya ulaştırma gayretindeyiz. Bağlarından Sura her yerde bir güven ortamı oluştu. Hemşerilerimizin yüzü gülüyor. Diyarbakır'ımızın her köşesinde huzur hakim. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

