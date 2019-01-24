Başkan Vekili Atilla'dan mahalle ziyaretleri

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atila, beraberinde AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ile mahalle ziyaretlerini sürdürdü. Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız. Belediyemiz, halkın sorunlarına çözüm üretme anlayışıyla çalışıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Sur ilçesindeki Dabanoğlu ve İskender Paşa mahallelerini ziyaret etti. Mahalledeki evleri ziyaret eden Başkan Vekili Attila, vatandaşın yaşadığı sorun ve taleplerini dinledi. Ziyarette konuşan Attila, Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sorunlarına çözüm üretmeye anlayışına sahip olduklarını söyledi. Atilla, "Hemşehrilerimize hizmet için varız. Belediyemiz, halkın sorunlarına çözüm üretme anlayışıyla çalışıyor. Belediyemiz, halkın istekleri doğrultusunda hareket ediyor. Şehrimizde altyapıdan ulaşıma, yol yapım ve sosyal belediyecilikte önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Temiz ve güzel bir Diyarbakır için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×