Başkan Uysal, yangın bölgesinde

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çıkan yangında 70 hektarlık orman alanıyla birlikte seraların da zarar gördüğü Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. CHP Kumluca İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz'ün eşlik ettiği Başkan Uysal, ilçede ilk olarak Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, Göven'e geçmiş olsun dileklerini aktardı.

Ziyaretin ardından yangın bölgesine geçen Başkan Uysal, burada yangından etkilenen mahallelilerle buluştu. Yanan orman alanları ve zarar gören seralarda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, Kumluca'nın son dönemde orman yangınları başta olmak üzere birçok doğal afeti yaşadığını söyledi. Bölgenin aynı zamanda Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze ve meyve, sera, üretiminin yapıldığını yer olduğuna dikkat çeken Başkan Ümit Uysal, şunları söyledi:

“Türkiye'nin daha gelişkin bir afet mevzuatına ihtiyacı var. Bu insanlar üreten insanlar. İstedikleri şey de kredidir. Ancak bizim mevzuatımızın buna elverişli olmadığını görüyoruz. Yangından zarar gören insanlarımıza el uzatılması lazım. Hibe değil ucuz kredi koşullarının sağlanması lazım. Kumluca katma değeri yüksek ürünler üreten ve dünyaya pazarlayan bir bölge. Kamu hukuku böyle zamanlarda tahakkuk etmeli. Kamu böyle zamanlarda elini uzatmalı ki, insanlarımız kamuya olan güvenini, saygısını, adalet duygusunu muhafaza etsin."

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