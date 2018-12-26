Başkan Uysal, Turunç Masa'da vatandaşları dinledi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinde, 2018 yılında 3 bin 68 kişiyle yüz yüze görüştü.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, her çarşamba günü gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatinde vatandaşları kabul etti. Belediye fuayesindeki Turunç Masa'da yılın sonra randevusuz görüşme saatinde Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen 55 kişiyle yüz yüze görüşen Başkan Uysal, talep ve önerileri dinledi.

'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir' anlayışıyla yaklaşık 5 yıldır aralıksız devam eden buluşmalara 2018 yılında toplam 3 bin 68 kişi katıldı. Başkan Uysal, Turunç Masa'da Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen komşularının yaşadığı sıkıntılara birlikte çözüm aradı, önerilerini dinledi.

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