Başkan Uysal Turunç Masa'da

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa'da randevusuz görüşme saatinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir' diyerek her çarşamba sürdürdüğü randevusuz görüşme için saat 08.15'te belediye fuayesinde yer alan Turunç Masa'da Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal, ilçe sakinleriyle kent estetiği hakkında konuştu.

Başkan Uysal, randevusuz görüşme saatlerinin bir yönetişim sistemi olan Turunç Masa uygulamasının bir parçası olduğunu söyledi. Turunç Masa'nın yaklaşık 3.5 yıldır Muratpaşa'ya hizmet verdiğini kaydeden Başkan Uysal, yılın 5 aylık verilerine göre Turunç Masa'nın 58 bin 73 başvuru kaydı alırken bunların yüzde 95.5'i yani 55 bin 463'ü sonuçlandırıldığını söyledi. Turunç Masa'dan memnuniyet oranı yüzde 87.54 olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Aynı dönemde randevusuz görüşme saatlerinde ise 1046 komşumuzla buluştuk" dedi.

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