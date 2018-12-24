Başkan Uysal TASCA Forumu'nda konuştu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'İslam dünyasında ortaklık ve kalkınma' temasıyla toplanan 4'üncü Uluslararası TASCA Forumu'na katıldı.

Türk - Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) ve Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası TASCA Formu, 'İslam dünyasında ortaklık ve kalkınma' temasıyla toplandı. Kundu'da bir otelde gerçekleşen forumda 30 İslam ülkesinden iş dünyasını, akademik ve kültürel kurumları, sivil toplum kuruluşlarını temsil yaklaşık 300 katılımcı yer aldı.

Forumda bir konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın 650 kilometrelik sahil şeridi, plajları, 3 bin 150 metre yüksekliğe ulaşan sıra dağları, akarsuları ve şelaleleriyle Avrupa ve Avrasya'nın en çok turist alan bölgelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Kentin aynı zamanda Türkiye'de örtü altı ve modern tarımın merkezi olduğunu kaydeden Başkan Uysal, "Antalya, burada iş yapmak isteyen, bu alanlarda girişimci olmak isteyen insanlar için geniş olanaklar sunuyor" dedi. Antalya'nın bunlarla birlikte gelişmiş bir sanayi bölgesini de sahip olduğunun altını çizen Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor. Biyolojik olarak 30 yılda bir kuşak değişimine uğrarken bilgi teknolojisi alanında 2 yılda bir kuşak değişimi var. Eğitim sistemleri buna uygun olarak dinamik ve değişken olmak zorunda. Elimizdeki mikrofonu, cep telefonları ya üretip satan oluruz ya da satın alan oluruz. Eğer üretemeyip satın alan olursak sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. O yüzden ortak akıl, kaliteli ve yenilikçi buluş yapan bir eğitim sistemi ve maksimum dayanışma ve iş birliğine ihtiyacımız var. Doğal kaynaklara dayalı ekonomilerin devamlılığı yok. İslam dünyası olarak üretebilir ve satabilir hale gelmeliyiz."

Konuşmasının ardından TASCA Başkanı Muhammed Al-Adil, Başkan Uysal'a plaket takdim etti.

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