Başkan Uysal, 'Sevginin El İzi Pazarı'nda

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Varlık Pazar yerinde kurulan 'Sevginin El İzi Pazarı'nı ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini aracısız olarak kent sakinleriyle buluşturduğu Varlık Kapalı Pazar yeri 14 Şubat Sevgililer Günü için çok farklı bir pazara ev sahipliği yapıyor. Sevginin El İzi Pazarı'nda kadınların evlerinde ya da kurdukları kooperatiflerde yaptığı kolyeden küpeye, amigurumi bebeklere, farklı tasarımlarda hediyelik eşyalara ve Anadolu motiflerinin modern bir tarzla yorumlandığı mefruşat ürünlerine sevgiliye en özel hediyeler yer alıyor.

Yarın sona erecek pazarı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da ziyaret etti. Uysal çifti stantları tek tek ziyaret edip el emeği göz nurunu ürünlerini satmak için pazara gelen kadınlarla sohbet etti.

Başkan Uysal, tığ ve örgü şişiyle pazar filesinden alışveriş çantasına farklı tasarımlarda işler üreten kadınların da misafiri oldu. Başkan Uysal, burada, kadınların rehberliğinde tığla pazar filesi örmeye çalıştı. İlmekleri atarken zorlanan Başkan Uysal, vekaleti tığı ustalıkla kullanan eşine devretmek zorunda kaldı.

Ümit Uysal, burada yaptığı konuşmada, herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlarken sevgiyle yoğrulan, mayasında sevgi olan her işin muhakkak başarıyla sonuçlanacağını söyledi. Muratpaşa'da dünyada yaşanan aksine barışın, kardeşliğinin ve sevginin egemen olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'mızda her günü Sevgililer Günü gibi yaşıyoruz" dedi.

14 ÇİFTİN NİKAHI KIYILDI

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik yıldönümlerini unutulmaz kılmak isteyen 14 çiftin nikahı kıydı. Günün erken saatlerinden itibaren belediye ana hizmet binasında bulunan nikah salonunda gelen konuklar, dünya evine giren çiftlerle tatlı bir telaş yaşandı.

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