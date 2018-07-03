Başkan Uysal resim sergisi açtı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Müzesi'nde düzenlenen resim sergisi açılışında “Sanatçılar korkarsa bütün toplum, dünya korkar" dedi.

Başkan Ümit Uysal, Uluslararası Sanat ve Sanatkarlar Derneği Topluluğu Kültür Derneği'nin (SAKÜDER) Antalya'da 5'incisini düzenlendiği 'Sanat Buluşması' kapsamında Antalya Müzesi'nde düzenlenen resim sergisi açılışına katıldı. Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanları sanatla uğraşmaya sevk edecek, yenilikçi ve yaratıcı yanlarını harekete geçirecek çok fazla şeye sahip bir ülke olduğunu söyledi.

“Doğuyla batının orta yerinde kadim uygarlıkların gelip geçtiği bu coğrafyada hepsinin izlerini omzunda taşıyan bir ulusun sanatçı ve son derece yaratıcı olması olağandır" diyen Başkan Uysal, ancak zaman ve mekandan bağımsız olarak otoriter rejimlerin bu durumu sınırlayabileceğinin de altını çizdi. Başkan Uysal, “Sanatçılar korkarsa bütün toplum, dünya korkar. O yüzden coşkulu bir şekilde üretmeye devam etmenizin ülkemizdeki ve dünyamızdaki özgürlük duygusunun ve düşüncesinin teminatını oluşturduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Uysal, daha sonra Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan'ın da aralarında olduğu diğer davetlilerle birlikte derneğin 13'üncü kuruluş yıldönümü pastasını kesti.

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